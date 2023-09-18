В результате успешных действий на Бахмутском направлении были разбиты одни из самых подготовленных и лучших частей врага - Сырский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил передовую и поблагодарил бойцов за уверенное продвижение и освобождение Клищеевки и Андреевки от оккупантов, сообщает УНН.
По его словам, после потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.
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“Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. Эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки", - заявил командующий Сухопутных войск.
Как отметил Сырский, в результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы.
"В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады", - сообщил Сырский.
Дополнение
По словам командующего Сухопутными войсками, общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Куп’янском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.
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