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У результаті успішних дій на Бахмутському напрямку були розбиті одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога - Сирський

У результаті успішних дій на Бахмутському напрямку були розбиті одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога - Сирський

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав передову та подякував бійцям за впевнене просування та звільнення Кліщіївки й Андріївки від окупантів, повідомляє УНН.

За його словами, після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Цитата

“Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки", - заявив командувач Сухопутних військ. 

Як зазначив Сирський, у результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви. 

"У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади", - повідомив Сирський. 

Доповнення

За словами командувача Сухопутних військ, загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною.
Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

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