В результате обвала тримбуны в Израиле пострадали уже более 160 человек
Киев • УНН
Киев. 17 мая. УНН. В результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеев пострадали 167 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Во время молитв в фестивале Шавуот обвалились трибуны, погибли два человека, еще 167 пострадали. Раненых доставили в больницы в Иерусалиме.
Медики и пожарные подтвердили, что в обыском в районе не было людей, попавших в ловушку. Впоследствии медики подтвердили смерть 40-летнего мужчины и 12-летнего мальчика.
Напомним
Ультраортодоксальная синагога Карлина в поселке Западный берег к северу от Иерусалима переполнена сторонниками мужского пола, когда трибуна внезапно упала.