У результаті обвалу тримбуни в Ізраїлі постраждали вже понад 160 осіб

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Під час молитов у фестивалі Шавуот обвалилися трибуни, загинули двоє людей, ще 167 постраждали. Поранених доставили в лікарні в Єрусалимі.

Медики та пожежники підтвердили, що під обшуком в районі не було людей, що потрапили в пастку. Згодом медики підтвердили смерть 40-річного чоловіка та 12-річного хлопчика.

Нагадаємо

Ультраортодоксальна синагога Карліна в селищі Західний берег на півночі від Єрусалиму переповнена прихильниками чоловічої статі, коли трибуна раптово впала.