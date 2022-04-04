В результате обстрелов Николаева погибло 10 и пострадало 46 человек

Цитата

"... 10 человек погибли сегодня во время обстрелов и 46 ранены", - сказал Сенкевич.

Детали

По его словам, сегодня в 7 утра состоялся первый обстрел города. Оккупанты вели обстрел спального района. Как отметил городской голова, в районе нет ни одного военного объекта, нет даже ни одной фабрики или завода - это обычный спальный район, который обстреляли. В результате один человек погиб, 5 пострадало, два находятся в тяжелом состоянии.

"Под вечер обстреляли также один из районов. Всего по результатам этого обстрела 9 человек погибло, 41 человек был ранен. Я думаю, в ближайшее время мы можем услышать еще о людях, которые. В очень тяжелом состоянии люди попали в больницу", - добавил городской голова.

Напомним

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница.