У результаті обстрілів Миколаєва загинуло 10 і постраждало 46 людей

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"... 10 людей загинуло сьогодні під час обстрілів і 46 поранено", - сказав Сєнкевич.

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З його слів, сьогодні о 7-й ранку відбувся перший обстріл міста. Окупанти вели обстріл спального району. Як зазначив міський голова, в районі немає жодного військового об'єкту, немає навіть жодної фабрики чи заводу – це звичайний спальний район, який обстріляли. В результаті одна людина загинула, 5 постраждало, дві знаходяться у важкому стані.

"Надвечір обстріляли також один з районів. Загалом за резульатами цього обстрілу 9 людей загинуло, 41 людина була поранена. Я думаю, найближчим часом ми можемо почути ще про людей, які… у дуже важкому стані люди потрапили до лікарні", - додав міський голова.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли центр Миколаєва, зокрема, цивільні квартали і медичні заклади, серед яких є дитяча лікарня.