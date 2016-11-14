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В регламентном комитете рассказали, какие санкции грозят О.Ляшко и Ю.Бойко за драку

В регламентном комитете рассказали, какие санкции грозят О.Ляшко и Ю.Бойко за драку

Киев • УНН

 • 22973 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За совершение драки народным депутатам Олегу Ляшко и Юрию Бойко может угрожать отлучение от пяти заседаний Верховной Рады. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя комитета парламента по вопросам регламента и организации работы ВР Владимир Арешонков.

"Если председатель Верховной Рады направит нам материалы по факту совершения драки, конфликта между депутатами, мы, безусловно, будем этот вопрос рассматривать. Но хочу вам сказать следующее, сейчас действующий регламент практически никаких жестких санкций в отношении такого поведения депутатов практически не предусматривает. Максимум, если будет доказано, что или один депутат или оба виноваты в том, что по определенным мотивам они совершили эту драку и их действия будут признаны комитетом, как такие, которые не соответствуют моральным, этическим нормам, максимум, что может им грозить, - это отлучение от заседаний Верховной Рады, до пяти заседаний. Это тот максимум, который сегодня может регламентный комитет", - пояснил В.Арешонков.

Он также отметил, что регламентный комитет, согласно закону, подобные поступки депутатов не рассматривает, если они происходили за пределами парламента.

"К сожалению, это стыд и позор для депутатского корпуса. Но, на сегодняшний день, без принятия изменений в регламент, где будут более четко выписаны жесткие санкции в отношении депутатов за совершение несовместимых для авторитета депутатского корпуса действий, никаких жестких санкций применять мы не сможем, законом это не предусмотрено", - резюмировал нардеп.

Напомним, на заседании Согласительного совета подрались народные депутаты Олег Ляшко и Юрий Бойко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы ВР разобраться с ситуацией с дракой между депутатами во время заседания Согласительного совета.

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