У регламентному комітеті розповіли, які санкції загрожують О.Ляшку та Ю.Бойку за бійку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За вчинення бійки народним депутатам Олегу Ляшку та Юрію Бойку може загрожувати відлучення від п’яти засідань Верховної Ради. Про це в коментарі УНН повідомив заступник голови комітету парламенту з питань регламенту та організації роботи ВР Володимир Арешонков.
“Якщо голова Верховної Ради направить нам матеріали щодо факту вчинення бійки, конфлікту між депутатами, ми, безперечно, будемо це питання розглядати. Але хочу вам сказати наступне, нині діючий регламент практично ніяких жорстких санкцій щодо такої поведінки депутатів практично не передбачає. Максимум, якщо буде доведено, що або один депутат або обидва винні в тому, що з певних мотивів вони вчинили цю бійку і їх дії будуть визнані комітетом, як такі, що не відповідають моральним, етичним нормам, максимум, що може їм загрожувати, — це відлучення від засідань Верховної Ради, до п’яти засідань. Це той максимум, який сьогодні може регламентний комітет”, — пояснив В.Арешонков.
Він також зазначив, що регламентний комітет, відповідно до закону, схожі вчинки депутатів не розглядає, якщо вони відбувалися за межами парламенту.
“На жаль, це сором і ганьба для депутатського корпусу. Але, на сьогодні, без прийняття змін до регламенту, де будуть більш чітко виписані жорсткі санкції стосовно депутатів за вчинення не сумісних для авторитету депутатського корпусу дій, ніяких жорстких санкцій вживати ми не зможемо, законом це не передбачено”, — резюмував нардеп.
Нагадаємо, на засіданні Погоджувальної ради побилися народні депутати Олег Ляшко і Юрій Бойко.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи ВР розібратися з ситуацію з бійкою між депутатами під час засідання Погоджувальної ради.