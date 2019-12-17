В Раду принесли Вифлеемский огонь мира

"Сегодня этот огонь объединяет не только Украину, но и украинцев всего мира от донецких терриконов к львовским Карпатам, в Австралию, США или Канаду. Огонь, который объединяет нас в самые сложные времена войны и мира. И напоминает, что единство есть нашей силой", - отметили представители "Пласта".

Так, представители организации поздравили нардепов и Украину с грядущими рождественскими праздниками.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и временных следственных комиссиях.