У Раду принесли Віфлеємський вогонь миру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Представники Національної скаутської організації України "Пласт" принесли на відкриття пленарного засідання у сесійну залу Ради Віфлеємський вогонь миру, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні цей вогонь об’єднує не тільки Україну, а й українців всього світу від донецьких териконів до львівських Карпат, до Австралії, США чи Канади. Вогонь, який об’єднує нас у найскладніші часи війни і миру. І нагадує, що єдність є нашою силою", - зазначили представники "Пласту".
Так, представники організації привітали нардепів та Україну з прийдешніми різдвяними святами.
Нагадаємо, на пленарному засіданні Верховної Ради планують розглянути низку законопроектів, ветованих Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема, про підтримку "Пласту" та Тимчасові слідчі комісії.