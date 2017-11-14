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В Раде нашли голоса за проект Бюджета-2018 - нардеп

В Раде нашли голоса за проект Бюджета-2018 - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Большинство народных депутатов готовы голосовать за проект Государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявил представитель Кабинета министров в ВР, народный депутат от БПП Вадим Денисенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Большинство депутатов готовы голосовать за Бюджет-2018 и за изменения в Налоговый кодекс. Оппозиционные фракции не голосуют за бюджет, в прошлом году также не голосовали", - сказал В.Денисенко.

По его словам, согласно украинскому законодательству, на весь силовой блок идет 5% ВВП.

"В этом году бюджет больше, чем в прошлом году. Кроме того, в следующем году будет увеличен ВВП на 3%. То есть, будет произведено продукции более чем на 400 млрд грн... Большинство спрашивают, почему мы выделяем средства на силовой блок СБУ, ГПУ и т.д.? Мы должны понимать - если мы не будем финансировать силовиков, ситуация может выйти из-под контроля", - отметил он.

Он также сообщил, что кроме Бюджета депутаты включат в повестку дня законопроект о программе "маски-шоу стоп".

"Законопроект предусматривает огромные шаги по прекращению "беспредела" с силовиками. В 2016 году произошло 100 тысяч обысков, это 237 обысков в день, из них до суда доходит 1%. 99% - это подвешивание предпринимателей на крючок, который не имеет никакого юридического обоснования, но в то же время люди страдают от давления силовиков. Думаю, мы сегодня проголосуем законопроект за основу, а в четверг в целом", - отметил В.Денисенко.

Напомним, нардеп В.Пинзеник заявил, что в проекте Бюджета-2018 прослеживаются тенденции ухудшения платежного баланса Украины.

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