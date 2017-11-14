У Раді знайшли голоси за проект Бюджету-2018 - нардеп

"Більшість депутатів готові голосувати за Бюджет-2018 і за зміни до Податкового кодексу. Опозиційні фракції не голосують за бюджет, минулого року також не голосували", – сказав В.Денисенко.

З його слів, згідно з українським законодавством, на весь силовий блок йде 5% ВВП.

"Цього року бюджет більший, ніж минулого року. Крім того, наступного року буде збільшений ВВП на 3%. Тобто, буде вироблено продукції більше ніж на 400 млрд грн... Більшість питають, чому ми виділяємо кошти на силовий блок: СБУ, ГПУ і т.д.? Ми повинні розуміти - якщо ми не будемо фінансувати силовиків, ситуація може вийти з під контролю", - зазначив він.

Він також повідомив, що крім Бюджету депутати включать до порядку денного законопроект щодо програми "маски-шоу стоп".

"Законопроект передбачає величезні кроки щодо припинення "безпрєдєлу" з силовиками. У 2016 році відбулося 100 тисяч обшуків, це 237 обшуків в день, з них до суду доходить 1%. 99% – це підвішування підприємців на гачок, який немає жодного юридичного обґрунтування, але в той же час люди страждають від тиску силовиків. Думаю, ми сьогодні проголосуємо законопроект за основу, а в четвер в цілому", - відзначив В.Денисенко.

Нагадаємо, нардеп В.Пинзеник заявив, що у проекті Бюджету-2018 простежуються тенденції щодо погіршення платіжного балансу України.