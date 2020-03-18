В комитете ВР отложили рассмотрение законопроекта по обучению на госязыке в учебных заведениях

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики отложил принятие решения по проекту закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВРУ.