У комітеті ВР відклали розгляд законопроекту щодо навчання державною мовою у закладах освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики відклав прийняття рішення щодо проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу апарату ВРУ.
"Сьогодні на своєму засіданні Комітет з гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою у закладах освіти" №2362. Під час засідання члени Комітету заслухали по скайпу представника Міністерства освіти, яка повідомила, що Міністерство не підтримує прийняття законопроекту", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу голова комітету Олександр Ткаченко пояснив, що розгляд законопроекту саме зараз обумовлений тим, що розпочинається процес підготовки до друку підручників. Також він запропонував відкласти прийняття рішення щодо законопроекту, обгрунтовуючи це необхідністю проведення додаткових консультацій, в тому числі, скільки буде коштувати прийняття такого закону для державного бюджету.
"Члени комітету прийняли рішення відкласти розгляд законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" для додаткових консультацій. Водночас, за рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу проголосував лише один член комітету", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроект №3084, у якому пропонують дозволити депутатам виступати у ВР російською мовою.