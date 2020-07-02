В Раде создали новое межфракционное объединение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Верховной Раде создали новое межфракционное депутатское объединение "Минус 25 тариф. Стоп коррупция". Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Сообщаю о создании в ВРУ девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Минус 25 тариф. Стоп коррупция". Председателем этого объединения избран нардеп Андрей Деркач", - сказал Разумков.
Председательствующий также объявил о вхождении народного депутата Сергея Евтушка в состав депутатской фракции "Батькивщина".
Напомним, что в июне в ВР создали межфракционное депутатское объединение "Буллинг-стоп".