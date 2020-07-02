У Раді створили нове міжфракційне об’єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Верховній Раді створили нове міжфракційне депутатське об’єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція". Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
“Повідомляю про створення у ВРУ дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція“. Головою цього об’єднання обрано нардепа Андрія Деркача”, — сказав Разумков.
Головуючий також оголосив про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції “Батьківщина”.
Нагадаємо, що у червні у ВР створили міжфракційне депутатське об’єднання “Булінг-стоп”.