У Раді створили нове міжфракційне об’єднання

“Повідомляю про створення у ВРУ дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція“. Головою цього об’єднання обрано нардепа Андрія Деркача”, — сказав Разумков.

Головуючий також оголосив про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції “Батьківщина”.

Нагадаємо, що у червні у ВР створили міжфракційне депутатське об’єднання “Булінг-стоп”.