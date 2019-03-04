В совете при президенте РФ просят Денисову помочь оформить документы украинцу для депортации из РФ

“Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, обратить внимание компетентных украинских органов на данную ситуацию и предпринять в контакте с ними все необходимые усилия по выдаче гражданину Бондаренко С. В. свидетельства на возвращение в целях обеспечения его возвращения на родину”, — говорится в тексте.

В письме указано, что Бондаренко отбывал наказание в Иркутской области по приговору суда. В ноябре 2016 года Минюст России принял решение о нежелательности его пребывания на территории страны, а в марте 2018 года, когда истек срок отбывания наказания, было принято решение о депортации. Для этого, как пишет Федотов, руководство УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилось в консульский отдел посольства Украины для оформления свидетельства на возвращение.

Напоминаем, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выступила на 40 сессии Совета ООН по правам человека. Во время сессии она призвала отменить статус временно перемещенного лица, потому что он является дискриминационным.