У Раді при президентові РФ просять Денісову допомогти оформити документи українцю для депортації з РФ

“Прошу вас, шановна Людмила Леонтіївна, звернути увагу компетентних українських органів на дану ситуацію і вжити в контакті з ними усіх необхідних зусиль з видачі громадянину Бондаренко С. В. свідоцтва на повернення в цілях забезпечення його повернення на батьківщину”, — йдеться в тексті.

У листі зазначено, що Бондаренко відбував покарання в Іркутській області за вироком суду. У листопаді 2016 року Міністерство юстиції Росії прийняло рішення про небажаність його перебування на території країни, а в березні 2018 року, коли закінчився термін відбування покарання, було прийнято рішення про депортацію. Для цього, як пише Федотов, керівництво УМВС Росії в Ангарському міському окрузі звернулося до консульського відділу посольства України для оформлення свідоцтва на повернення.

Нагадуємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виступила на 40 сесії Ради ООН з прав людини. Під час сесії вона закликала скасувати статус тимчасово переміщеної особи, бо він є дискримінаційним.