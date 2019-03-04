У Раді при президентові РФ просять Денісову допомогти оформити документи українцю для депортації з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Глава Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Михайло Федотов направив звернення на адресу уповноваженої з прав людини Верховної Ради Людмили Денисової з проханням допомогти громадянину України Сергію Бондаренко в отриманні документів, необхідних для його депортації з РФ. Лист опубліковано на сайті РПЛ, в ньому наголошується, що в українця немає дійсного документа, що посвідчує особу, передає УНН.
“Прошу вас, шановна Людмила Леонтіївна, звернути увагу компетентних українських органів на дану ситуацію і вжити в контакті з ними усіх необхідних зусиль з видачі громадянину Бондаренко С. В. свідоцтва на повернення в цілях забезпечення його повернення на батьківщину”, — йдеться в тексті.
У листі зазначено, що Бондаренко відбував покарання в Іркутській області за вироком суду. У листопаді 2016 року Міністерство юстиції Росії прийняло рішення про небажаність його перебування на території країни, а в березні 2018 року, коли закінчився термін відбування покарання, було прийнято рішення про депортацію. Для цього, як пише Федотов, керівництво УМВС Росії в Ангарському міському окрузі звернулося до консульського відділу посольства України для оформлення свідоцтва на повернення.
Нагадуємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова виступила на 40 сесії Ради ООН з прав людини. Під час сесії вона закликала скасувати статус тимчасово переміщеної особи, бо він є дискримінаційним.