Омбудсмен Денісова у ООН зробила гучну заяву

"Окупація Російською Федерацією українського Криму і збройна агресія на Донбасі призвели до порушення прав людини, і в першу чергу права на життя: 10 тисяч загиблих; десятки тисяч поранених; 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які в результаті конфлікту змушені покинути житло, роботу, майно", - заявила Денісова.

Зокрема, вона розповіла, що через 5 контрольних пунктів пропуску в'їзду-виїзду на Донбасі щомісяця майже один мільйон громадян України виїжджає з окупованої території на підконтрольну українській владі територію і повертається назад.

"Часто ці громадяни здійснюють цей виснажливий перехід для отримання пенсій, соціальних виплат і медичної допомоги. Всі ці громадяни вимагають нашої уваги і допомоги", - додала Омбудсмен.

Під час виступу у Раді ООН, вона заявила, що окупація Російською Федерацією частини території України, на якій формувалося 25% валового внутрішнього продукту, завдала істотної шкоди економіці країни.

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"Захист територіальної цілісності держави вимагає збільшення витрат на безпеку і оборону. Це обмежує витрати на забезпечення економічних, соціальних і гуманітарних прав. Програми економічних реформ, впливають на добробут населення і мають довгострокові наслідки", - сказала Денісова.

Вона заявила, що підтримує рекомендацію незалежного експерта про необхідність проведення оцінки впливу на права людини нинішньої і запланованої політики економічних реформ в Україні.

"Найбільше відчувають на собі вплив економічної і соціальної політики малозабезпечені, непрацездатні громадяни; діти; жінки; літні люди; вимушені переселенці; жителі населених пунктів на лінії розмежування", - додала Денісова.

Зокрема, вона заявила, що "майже 768 тисяч громадян з числа внутрішньо переміщених осіб - пенсіонери. Практично всі вони проживають на окупованій території, і обмежені в доступі до своєї пенсії, яка є їх власністю".

Виступ у Раді ООН з прав людини Людмила Денісова резюмувала закликом підтримати скасування статусу тимчасово переміщенної особи.

"Уже є розроблений законопроект, який частково вирішить цю проблему, і я розраховую на підтримку його в парламенті. Вважаю, що статус тимчасово переміщеної особи є дискримінаційним і наполягаю на його скасуванні. Моя позиція однозначна - Уряд повинен знайти баланс між оборонними витратами і витратами на реалізацію економічних, соціальних і культурних прав громадян. І я думаю, він його знайде" - резюмувала Омбудсмен.

Як повідомляв УНН, у пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму незаконно утримуються 34 громадянина України та 35 на території Росії.