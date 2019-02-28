Омбудсмен Денисова в ООН сделала громкое заявление

“Оккупация Российской Федерацией украинского Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе привели к нарушению прав человека, и в первую очередь права на жизнь: 10 тысяч погибших; десятки тысяч раненых, 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, в результате конфликта вынуждены покинуть жилье, работу, имущество”, — заявила Денисова.

В частности, она рассказала, что через 5 контрольных пунктов пропуска въезда-выезда на Донбассе ежемесячно почти один миллион граждан Украины выезжает из оккупированной территории на подконтрольную украинской власти территорию и возвращается обратно.

“Часто эти граждане осуществляют этот изнурительный переход для получения пенсий, социальных выплат и медицинской помощи. Все эти граждане требуют нашего внимания и помощи”, — добавила Омбудсмен.

Во время выступления в Совете ООН, она заявила, что оккупация Российской Федерацией части территории Украины, на которой формировалось 25% валового внутреннего продукта, нанесла существенный ущерб экономике страны.

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“Защита территориальной целостности государства требует увеличения расходов на безопасность и оборону. Это ограничивает расходы на обеспечение экономических, социальных и гуманитарных прав. Программы экономических реформ, влияют на благосостояние населения и имеют долгосрочные последствия”, — сказала Денисова.

Она заявила, что поддерживает рекомендацию независимого эксперта о необходимости проведения оценки воздействия на права человека нынешней и планируемой политики экономических реформ в Украине.

“Больше всего испытывают на себе влияние экономической и социальной политики малообеспеченные, нетрудоспособные граждане, дети, женщины; пожилые люди; вынужденные переселенцы; жители населенных пунктов на линии разграничения”, — добавила Денисова.

В частности, она заявила, что “почти 768 тысяч граждан из числа внутренне перемещенных лиц — пенсионеры. Практически все они проживают на оккупированной территории, и ограничены в доступе к своей пенсии, которая является их собственностью”.

Выступление в Совете ООН по правам человека Людмила Денисова резюмировала призывом поддержать отмену статуса временное перемещение человека.

“Уже есть разработанный законопроект, который частично решит эту проблему, и я рассчитываю на поддержку его в парламенте. Считаю, что статус временно перемещенного лица является дискриминационным и настаиваю на его отмене. Моя позиция однозначна — Правительство должно найти баланс между оборонными расходами и затратами на реализацию экономических, социальных и культурных прав граждан. и я думаю, он его найдет” — резюмировала Омбудсмен.

Как сообщал УНН, в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 гражданина Украины и 35 на территории России.