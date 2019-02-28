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Омбудсмен Денисова в ООН сделала громкое заявление

Омбудсмен Денисова в ООН сделала громкое заявление

Киев  •  УНН

 • 19513 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выступила на 40 сессии Совета ООН по правам человека. Во время сессии она призвала отменить статус временно перемещенного лица, потому что он является дискриминационным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Омбудсмена Украины.

“Оккупация Российской Федерацией украинского Крыма и вооруженная агрессия на Донбассе привели к нарушению прав человека, и в первую очередь права на жизнь: 10 тысяч погибших; десятки тысяч раненых, 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, в результате конфликта вынуждены покинуть жилье, работу, имущество”, — заявила Денисова.

В частности, она рассказала, что через 5 контрольных пунктов пропуска въезда-выезда на Донбассе ежемесячно почти один миллион граждан Украины выезжает из оккупированной территории на подконтрольную украинской власти территорию и возвращается обратно.

“Часто эти граждане осуществляют этот изнурительный переход для получения пенсий, социальных выплат и медицинской помощи. Все эти граждане требуют нашего внимания и помощи”, — добавила Омбудсмен.

Во время выступления в Совете ООН, она заявила, что оккупация Российской Федерацией части территории Украины, на которой формировалось 25% валового внутреннего продукта, нанесла существенный ущерб экономике страны.

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“Защита территориальной целостности государства требует увеличения расходов на безопасность и оборону. Это ограничивает расходы на обеспечение экономических, социальных и гуманитарных прав. Программы экономических реформ, влияют на благосостояние населения и имеют долгосрочные последствия”, — сказала Денисова.

Она заявила, что поддерживает рекомендацию независимого эксперта о необходимости проведения оценки воздействия на права человека нынешней и планируемой политики экономических реформ в Украине.

“Больше всего испытывают на себе влияние экономической и социальной политики малообеспеченные, нетрудоспособные граждане, дети, женщины; пожилые люди; вынужденные переселенцы; жители населенных пунктов на линии разграничения”, — добавила Денисова.

В частности, она заявила, что “почти 768 тысяч граждан из числа внутренне перемещенных лиц — пенсионеры. Практически все они проживают на оккупированной территории, и ограничены в доступе к своей пенсии, которая является их собственностью”.

Выступление в Совете ООН по правам человека Людмила Денисова резюмировала призывом поддержать отмену статуса временное перемещение человека.

“Уже есть разработанный законопроект, который частично решит эту проблему, и я рассчитываю на поддержку его в парламенте. Считаю, что статус временно перемещенного лица является дискриминационным и настаиваю на его отмене. Моя позиция однозначна — Правительство должно найти баланс между оборонными расходами и затратами на реализацию экономических, социальных и культурных прав граждан. и я думаю, он его найдет” — резюмировала Омбудсмен.

Как сообщал УНН, в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 гражданина Украины и 35 на территории России.

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