В Раде анонсировали реформу государственных символов

"Мы хотим завершить тот вопрос, который касался реформы государственных символов. Потому что Конституция Украины предусматривает необходимость наличия большого государственного герба, она предполагает, что должен быть закон о порядке пользования и защите государственных символов. Мы хотим возродить то, что в государстве нашей начали гордиться тем, что есть украинец", - сказал Стефанчук.

По его словам, в Украине хотят ввести такую идеологию маркеров, чтобы украинцы имели идентификацию не только по духу, но и за формой.

Напомним, правительство Великобритании отреагировало на критику включения украинского тризуба к руководству по противодействию экстремизму, обнародованного британской контртеррористической полицией.