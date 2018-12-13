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В ProZorro обнаружено псевдотендер по отходам

Киев • УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Одна из частных компаний пытается продать ГУ "Госгидрография" услуги по утилизации опасных отходов, не имея лицензии на этот вид деятельности, сообщает УНН со ссылкой на данные ProZorro.

В ProZorro обнаружено псевдотендер по отходам

В декабре текущего года Госгидрография объявила тендер на закупку услуг по сбору, транспортировке, хранению и передаче для дальнейшей утилизации опасных отходов.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 28 тыс. грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 12 декабря. Заявку на участие в тендере подала только одна компания - ООО "Юг-Спецсервис", предложив за свои услуги 27 тыс. 972 грн.

По состоянию на 13 декабря Общество ожидает решения тендерной комиссии.

Добавим, что ООО "Юг-Спецсервис" лишено лицензии на сбор, хранение и обезвреживание опасных отходов 17 августа этого года. Об этом свидетельствует реестр лицензиатов Минприроды.

Впрочем, оно продолжает участвовать в тендерах. В октябре "Юг-Спецсервис" пыталось продать Николаевской военной части услуги по утилизации медицинских отходов.

Напомним, за время действия моратория на проверки бизнеса большая часть утилизаторов опасных отходов превратилась в безответственных мошенников, которые взамен обезвреживания ядохимикатов складировали их на стихийных свалках.

Разрешение на проверки в этой сфере Минприроды получило лишь с 2018 года и сразу начало масштабный аудит. По последним данным, лицензий лишены уже 59 компаний.

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