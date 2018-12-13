У ProZorro виявлено псевдотендер по відходах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одна з приватних компаній намагається продати ДУ "Держгідрографія" послуги із утилізації небезпечних відходів, не маючи ліцензії на цей вид діяльності, повідомляє УНН з посиланням на дані ProZorro.
У грудні поточного року Держгідрографія оголосила тендер на закупівлю послуг зі збирання, транспортування, зберігання і передачі для подальшої утилізації небезпечних відходів.
Очікувана вартість закупівлі становить 28 тис. грн.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 12 грудня. Заявку на участь у тендері подала лише одна компанія - ТОВ “Юг-Спецсервіс”, запропонувавши за свої послуги 27 тис. 972 грн.
Станом на 13 грудня Товариство очікує рішення тендерної комісії.
Додамо, що ТОВ “Юг-Спецсервіс” позбавлено ліцензії на збирання, зберігання та знешкодження небезпечних відходів 17 серпня цього року. Про це свідчить реєстр ліцензіатів Мінприроди.
Втім, воно продовжує брати участь у тендерах. У жовтні "Юг-Спецсервіс" намагалось продати Миколаївській військовій частині послуги із утилізації медичних відходів.
Нагадаємо, за час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина утилізаторів небезпечних відходів перетворилася у безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складували їх на стихійних звалищах.
Дозвіл на перевірки в цій сфері Мінприроди отримало лише з 2018 року і відразу почало масштабний аудит. За останніми даними, ліцензій позбавлено вже 59 компаній.