Почти 800 млн гривен: в проекте Бюджета-2024 запланировали финпомощь для аграриев с деоккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В проекте Госбюджета на 2024 год запланированы выплаты на поддержку аграриев на деоккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, пишет УНН.
Детали
Проектом бюджета на 2024 год запланирована безвозвратная финансовая помощь для сельхозпредпринимателей на деоккупированных территориях - почти 800 млн гривен.
На сегодня поддержка фермеров включает непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями и т.д., однако наиболее действенной для фермеров является финансовая поддержка из расчета на гектар. Такая помощь планируется со следующего года за счет Европейского Союза, говорится в сообщении.
Оформить средства фермеры смогут через Государственный аграрный реестр. Основное условие - зарегистрированные права собственности или аренды на землю.
Кроме того, в проекте Государственного бюджета 2024 года предусмотрено 2 млрд гривен компенсации за услуги по разминированию с/х земель.
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