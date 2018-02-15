В противогазе и с автоматом: в США рассказали подробности жизни флоридского стрелка

Николас Круз был взят под стражу без боя через час после начала стрельбы в жилом районе на расстоянии около мили от места инцидента. При нем было несколько магазинов боеприпасов. После этого Круз был взят под стражу, его будут держать за решеткой без права выхода под залог, сообщили местные правоохранители.

По словам учеников школы в городе Паркленд, в среду днем ​​они услышали сигнал пожарной тревоги, который заставил их покинуть классные комнаты.

Именно тогда, по словам полицейских, Круз в противогазе, оборудованный несколькими дымовыми шашками и запасом боеприпасов, открыл огонь из собственного винтовки AR-15, в результате чего погибли 17 человек.

Это была самая смертоносная стрельба в школе, которую страна видела со времен нападения в городе Ньютон, штат Коннектикут, которая произошла более пяти лет назад.

Как пишет издание, Круз приобрел АР-15 легально около года назад. Отметим, что федеральный закон США позволяет людям в возрасте от 18 лет, на законных основаниях приобрести оружие данного типа. Однако реакция президента Дональда Трампа на событие была направлена ​​на психическое здоровье стрельца.

“Так много признаков того, что Флоридский стрелок имел психические расстройства, его даже выгнали из школы за плохое и нестабильной поведение. Соседи и одноклассники знали, что он был большой проблемой. Всегда надо информировать власть об этом”, — написал Трамп в своем Twitter.

Власть, в то же время, поделилась никакими подробностями о возможном мотив, за исключением того, что Круза выгнали из средней школы, в которой учится около 3 тыс. студентов. Ученики, которые знали его, описали Круза как нестабильного подростка, за странное поведение которого они были вынуждены прекратить дружбу с ним.

Мать Круза, Линда Круз умерла от пневмонии 1 ноября, сообщили соседи, друзья и члены семьи. Круз и ее муж, умер несколько лет назад от сердечного приступа, усыновили Николаса и его биологического брата Захари. После того, как мать умерла, ребята были оставлены на попечении родственников.

Несчастный там, Николас Круз спросил разрешения переехать с семьей друга на северо-запад города Бровард. Семья согласилась. По словам адвоката семьи, который не называл имена членов новой семьи стрелка, они знали, что Крус обладает AR-15, но заставляли его оставить оружие в кабинете под замком. Однако Круз имел ключ, отметил юрист.

Другой правозащитник, Джим Льюис заявил, что семья разорена и не могла представить такого развития событий. Они сотрудничают с властью, сказал он.

Напомним, согласно сообщению CNN, по меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). По словам шерифа округа Броуард (штат Флорида), виновника стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус, выпускник этой школы. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе.