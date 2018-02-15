У протигазі і з автоматом: у США розповіли подробиці життя флоридського стрільця

Ніколас Круз був взятий під варту без бою через годину від початку стрілянини, в житловому районі на відстані близько милі від місця інциденту. При ньому було декілька магазинів боєприпасів. Після цього Круз був взятий під варту, його триматимуть за ґратами без права виходу під заставу, повідомили місцеві правоохоронці.

За словами учнів школи у місті Паркленд, у середу вдень вони почули сигнал пожежної тривоги, який змусив їх залишити класні кімнати.

Саме тоді, за словами поліцейських, Круз у протигазі , обладнаний кількома димовими шашками та запасом боєприпасів, відкрив вогонь із власної гвинтівки AR-15, в результаті чого загинуло 17 осіб.

Це була найсмертоносніша стрільба в школі, яку країна бачила з часів нападу в місті Ньютон, штат Коннектикут, яка сталась більше п’яти років тому.

Як пише видання, Круз придбав АР-15 легально близько року тому. Зазначимо, що федеральний закон США дозволяє людям, віком від 18 років, на законних підставах придбати зброю даного типу. Проте реакція президента Дональда Трампа на подію була спрямована на психічне здоров’я стрільця.

“Так багато ознак того, що Флоридський стрілець мав психічні розлади, його навіть вигнали зі школи за погану та нестабільну поведінку. Сусіди та однокласники знали, що він був великою проблемою. Завжди треба інформувати владу про це”, — написав Трамп у своєму Twitter.

Влада, в той же час, не поділилась жодними подробицями про можливий мотив, за винятком того, що Круза вигнали з середньої школи, в якій вчиться близько 3000 студентів. Учні, які знали його, описали Круза як нестабільного підлітка, через дивну поведінку якого вони були змушені припинити дружбу з ним.

Мати Круза, Лінда Круз померла від пневмонії 1 листопада, повідомили сусіди, друзі та члени родини. Круз і її чоловік, який помер декілька років тому від серцевого нападу, всиновили Ніколаса та його біологічного брата Захарі. Після того, як мати померла, хлопці були залишені під опікою родичів.

Нещасливий там, Ніколас Круз спитав дозволу переїхати з сім’єю друга на північно-захід міста Бровард. Родина погодилась. За словами адвоката сім’ї, який не називав імена членів нової родини стрільця, вони знали, що Крус володіє AR-15, але примушували його залишити зброю в кабінеті під замком. Однак Круз мав ключ, зазначив юрист.

Інший правозахисник, Джим Льюіс , заявив, що сім’я спустошена і не могла уявити такого розвитку подій. Вони співпрацюють з владою, сказав він.

Нагадаємо, згідно з повідомленням CNN, щонайменше 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). За словами шерифа округу Броуард (штат Флорида), винуватця стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі.