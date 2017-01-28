В прокуратуре сообщили подробности самоубийства овидиопольского "потрошителя"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня утром врачами констатирована смерть заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в Овидиополе Одесской области в конце декабря 2016 года. Начато уголовное производство. Об этом проинформировали УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщает УНН.
По данному факту органами полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".
По предварительной информации смерть наступила от механической асфиксии шеи, путем повешения на простыне.
В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный мужчина содержался в одиночной камере. Эта мера была применена по требованию областной прокуратуры пенитенциарным учреждением в связи с информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных.
Напомним, как сообщал УНН, овидиопольский "потрошитель" покончил с собой в СИЗО.