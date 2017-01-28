У прокуратурі повідомили подробиці самогубства овідіопольського "різника"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні зранку лікарями констатовано смерть ув’язненого, який підозрюється у вбивстві двох людей в Овідіополі на Одещині у кінці грудня 2016 року. Розпочато кримінальне провадження. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Одеської області, повідомляє УНН.
За вказаним фактом органами поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою “самогубство”.
За попередньою інформацією смерть настала від механічної асфіксії шиї, шляхом повішання на простирадлі.
У прокуратурі зазначили, що з 4 січня 2017 року вказаний чоловік утримувався в одиночній камері. Цей захід був застосований на вимогу обласної прокуратури пенітенціарною установою у зв’язку з наявною інформацією про можливі незаконні дії зі сторони інших ув’язнених.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, овідіопольський “різник” наклав на себе руки у СІЗО.