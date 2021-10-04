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В прокуратуре Грузии рассказали, кто и как помог Саакашвили попасть на территорию страны

В прокуратуре Грузии рассказали, кто и как помог Саакашвили попасть на территорию страны

Киев  •  УНН

 • 31768 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал на территорию государства 29 сентября. Ему помогли двое граждан, которые предоставили ему транспорт, и помогли экс-президенту добраться до деревни Самегрело. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Грузии.

Детали

Ведомство информирует, что 29 сентября Саакашвили незаконно пересек границу, после чего его на автомобиле отвезли в одну из деревень в регионе Самегрело.

После этого он добрался до столицы Грузии Тбилиси и оставался в квартире. 1 октября его задержали по данному адресу.

В прокуратуре сообщили, что сообщникам Саакашвили предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы от 1 до 4 лет.

Также отмечается, что расследуется факт незаконного пересечения границы Саакашвили.

Добавим

Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжать голодовку до тех пор, пока его и тех людей, которых задержали в качестве его сообщников, не освободят.

Сегодня два человека были задержаны в Грузии по делу о возвращении в страну экс-президента Михаила Саакашвили.

Также 3 октября прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания.

Контекст

1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Затем Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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