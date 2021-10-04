У прокуратурі Грузії розповіли, хто і як допоміг Саакашвілі потрапити на територію країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі потрапив на територію держави 29 вересня. Йому допомогли двоє громадян, які надали йому транспорт, і допомогли експрезиденту дістатися до села Самегрело. Про це УНН повідомляє з посиланням на прокуратуру Грузії.
Деталі
Відомство інформує, що 29 вересня Саакашвілі незаконно перетнув кордон, після чого його на автомобілі відвезли в одне з сіл в регіоні Самегрело.
Після цього він дістався до столиці Грузії Тбілісі і залишався в квартирі. 1 жовтня його затримали за даною адресою.
У прокуратурі повідомили, що спільникам Саакашвілі пред'явлено звинувачення в приховуванні тяжкого злочину, який передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.
Також наголошується, що розслідується факт незаконного перетину кордону Саакашвілі.
Додамо
Михайло Саакашвілі заявив, що має намір продовжувати голодування до тих пір, поки його і тих людей, яких затримали в якості його спільників, не звільнять.
Сьогодні дві людини були затримані в Грузії у справі про повернення в країну експрезидента Михайла Саакашвілі.
Також 3 жовтня прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій знаходився колишній президент Михайло Саакашвілі під час його затримання.
Контекст
1 жовтня прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.