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В продаже появилась первая сувенирная продукция Евровидение-2017

В продаже появилась первая сувенирная продукция Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 13293 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На сайте официального магазина песенного конкурса появилась первая сувенирная продукция Евровидение-2017, где можно приобрести брендированные футболки, свитшоты, постеры и воздушные шарики. Об этом сообщили на официальной странице "Евровидение-2017" передает УНН.

В ведомстве сообщается, что для предварительного заказа доступны также официальный альбом форматов DVD, CD и Blu-Ray с песнями 24-х участников нынешнего Евровидения. Уже 28 апреля CD выйдет в продажу и 23 июня будут выпущены официальный DVD и Blu-Ray.

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Также отмечается, что в этом году впервые в истории песенного конкурса выйдет еще и на виниловых пластинках официальный альбом Евровидения. Это будет лимитированная версия.

"К эксклюзивного комплекта, который уже можно предварительно заказать, войдут четыре разноцветные пластинки, альбом на двух CD, журнал о песенном конкурсе с биографиями участников, эксклюзивными фотографиями и купоном для загрузки альбома из интернета. В продаже он появится с 23 июня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что официальный музыкальный альбом песенного конкурса будет доступен для предварительного заказа на iTunes с 7-го апреля и доступен для скачивания уже с 21 апреля.

 

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