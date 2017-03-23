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У продажу з’явилася перша сувенірна продукція Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 13296 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На сайті офіційного магазину пісенного конкурсу з’явилась перша сувенірна продукція Євробачення-2017, де можна придбати брендовані футболки, світшоти, постери та повітряні кульки. Про це повідомили на офіційній сторінці "Євробачення-2017" передає УНН.

У відомстві повідомляється, що для попереднього замовлення доступні також офіційний альбом форматів DVD, CD та Blu-Ray з піснями 24-х учасників цьогорічного Євробачення. Вже 28 квітня CD вийде у продаж та 23 червня будуть випущені офіційний DVD і Blu-Ray.

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Також зазначається, що цього року вперше в історії пісенного конкурсу вийде ще й на вінілових платівках офіційний альбом Євробачення. Це буде лімітована версія.

"До ексклюзивного комплекту, який вже також можна попередньо замовити, увійдуть чотири різнокольорові платівки, альбом на двох CD, журнал про пісенний конкурс з біографіями його учасників, ексклюзивними фотографіями і купоном для завантаження альбому з інтернету. У продажу він з’явиться з 23 червня", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що офіційний музичний альбом пісенного конкурсу буде доступний для попереднього замовлення на iTunes із 7-го квітня і доступний для скачування вже з 21 квітня.

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