У президента Польши Навроцкого выпал пакет со снюсом во время прямого эфира

Во время прямого эфира с участием президента Польши произошла необычная ситуация - у политика из кармана выпал пакетик со снюсом. Об этом сообщает Wprost, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, инцидент произошел во время интервью на Channel Zero, где Кароль Навроцкий общался с Кшиштофом Становским и Робертом Мазуреком. В определенный момент в студию позвонил зритель и начал задавать вопросы, а пока длился разговор, у президента из кармана выпал снюс. Роберт Мазурек наклонился, поднял его и протянул политику.

Ситуация вызвала смех в студии, а ведущий прокомментировал это словами: "Мужчина пытался быть вежливым".

Когда зритель растерялся из-за реакции в студии, Роберт Мазурек объяснил, что смех возник из-за того, что он передавал президенту снюс.

Инцидент произошел во время прямого эфира, но не повлиял на дальнейший ход интервью.

Дополнительно

Снюс - это разновидность бездымного табачного изделия, состоящего из измельченного увлажненного табака, который помещают между десной и губой для употребления никотина.

Напомним

Это не первый случай, когда президент Польши Кароль Навроцкий употреблял снюс на публике. Во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года камеры зафиксировали момент, когда он, вероятно, воспользовался снюсом прямо на официальном мероприятии.