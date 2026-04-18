У президента Польши Навроцкого выпал пакет со снюсом во время прямого эфира
Киев • УНН
Во время интервью на Channel Zero у Кароля Навроцкого выпало табачное изделие. Ведущий поднял пакет и вернул политику, что вызвало смех в студии.
Во время прямого эфира с участием президента Польши произошла необычная ситуация - у политика из кармана выпал пакетик со снюсом. Об этом сообщает Wprost, передает УНН.
По предварительным данным, инцидент произошел во время интервью на Channel Zero, где Кароль Навроцкий общался с Кшиштофом Становским и Робертом Мазуреком. В определенный момент в студию позвонил зритель и начал задавать вопросы, а пока длился разговор, у президента из кармана выпал снюс. Роберт Мазурек наклонился, поднял его и протянул политику.
Ситуация вызвала смех в студии, а ведущий прокомментировал это словами: "Мужчина пытался быть вежливым".
Когда зритель растерялся из-за реакции в студии, Роберт Мазурек объяснил, что смех возник из-за того, что он передавал президенту снюс.
Инцидент произошел во время прямого эфира, но не повлиял на дальнейший ход интервью.
Снюс - это разновидность бездымного табачного изделия, состоящего из измельченного увлажненного табака, который помещают между десной и губой для употребления никотина.
Это не первый случай, когда президент Польши Кароль Навроцкий употреблял снюс на публике. Во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года камеры зафиксировали момент, когда он, вероятно, воспользовался снюсом прямо на официальном мероприятии.