У Президента опубликовали письмо Саакашвили к Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили в письме к Президенту Украины Петра Порошенко заявил, что готов встретиться с представителем Главы государства и “все обсудить”. Об этом говорится в письме М.Саакашвили к П.Порошенко, который опубликовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, передает УНН.
"Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас, как никогда, уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с уполномоченным и все обсудить", - пишет М.Саакашвили в письме.
С.Цеголко отметил, что письмо было отправлено еще до штурма Октябрьского дворца.
"Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", - отметил С.Цеголко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что ситуация с М.Саакашвили в Украине не стоит международного внимания.