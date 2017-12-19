У Президента опубликовали письмо Саакашвили к Порошенко

"Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас, как никогда, уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться с уполномоченным и все обсудить", - пишет М.Саакашвили в письме.

С.Цеголко отметил, что письмо было отправлено еще до штурма Октябрьского дворца.

"Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", - отметил С.Цеголко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что ситуация с М.Саакашвили в Украине не стоит международного внимания.