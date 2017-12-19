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У Президента опублікували лист Саакашвілі до Порошенка

У Президента опублікували лист Саакашвілі до Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі у листі до Президента України Петра Порошенка заявив, що готовий зустрітися з представником Глави держави і "все обговорити". Про це йдеться у листі М.Саакашвілі до П.Порошенка, який опублікував прес-секретар президента України Святослав Цеголко, передає УНН.

“Звісно я допускав і допускаю багато політичних помилок, але зараз, як ніколи, впевнений, що треба деескалувати і не допускати дестабілізації ситуації. Готовий в будь-який момент зустрітися з уповноваженим і все обговорити”, — пише М.Саакашвілі у листі.

С.Цеголко відзначив, що лист був надісланий ще до штурму Жовтневого палацу.

“З огляду на численні запити журналістів, а також на коментарі самого Саакашвілі, в яких він маніпулює змістом цього листа, прийнято рішення його оприлюднити”, — зазначив С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що ситуація з М.Саакашвілі в Україні не варта міжнародної уваги.

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