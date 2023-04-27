В представительство МКС в Киеве планируют отправить 20 специалистов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В представительстве Международного уголовного суда в Киеве, как ожидается, будут работать 20 сотрудников. Об этом сообщил старший советник прокурора МУС Томас Линч во время заседания комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам накануне, пишет УНН.
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"Мы недавно подписали соглашение с украинским правительством об открытии полевого офиса МУС в Киеве. Сейчас мы начинаем разворачивать там персонал. Мы надеемся, что там будет 20 сотрудников, следователей, аналитиков и другого специализированного персонала", - сказал Линч.
Генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МУС Питером Льюисом подписали в Гааге соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытие представительства МУС в Украине позволит международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных.