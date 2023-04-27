У представництво МКC у Києві планують відправити 20 фахівців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У представництві Міжнародного кримінального суду в Києві, як очікується, працюватимуть 20 співробітників. Про це повідомив старший радник прокурора МКС Томас Лінч під час засідання комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ напередодні, пише УНН.
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"Ми нещодавно підписали угоду з українським урядом про відкриття польового офісу МКС у Києві. Зараз ми починаємо розгортати там персонал. Ми сподіваємося, що там буде 20 співробітників, слідчих, аналітиків та іншого спеціалізованого персоналу", - сказав Лінч.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Андрій Костін з секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали в Гаазі угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відкриття представництва МКС в Україні дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових.