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В Праге осудили организатора антиправительственных митингов, который заявлял об обмене ядерными ударами между Чехией и россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Суд постановил четыре месяца условного наказания для лидера общественного движения "Чехия на первом месте" Ладислава Врабеля с отсрочкой на полтора года за распространение паникерских новостей о ядерной войне, сообщили České noviny, пишет УНН.

Цитата

"Господин подсудимый предстает перед судом не потому, что он хотел спровоцировать дискуссию, а потому, что он распространял страх перед войной, которую уже развязала россия", – сказала прокурор Катарина Кандова.

Детали

По словам прокурора, в ноябре прошлого года на видео, которое увидели тысячи людей на YouTube и Facebook, Врабель заявил, что чешское правительство хочет атаковать российскую федерацию ядерными боеголовками, подвергнув себя ответному удару аналогичным вооружением.

"Демократия также имеет определенные конституционные ограничения", – заявил судья Лукаш Сврчек. По его словам, заявления о ядерных ударах превысили эти пределы. Суд пришел к выводу, что мужчина должен был осознавать страхи, которые он мог вызвать своими высказываниями.

Дополнительно

В суде Врабель заявил, что чувствует себя абсолютно невиновным. Он считает преследование политическим, попыткой заставить оппозицию замолчать.

В прошлом году движение "Чехия на первом месте" провело три массовых митинга на Вацлавской площади Праги и один – перед зданием Чешского телевидения. На одну из акций две женщины пришли в футболках с портретом путина и открыто заявили, что поддерживают его политику. Движение выступает за отставку чешского правительства, отмену военной помощи Украине и налаживание отношений с россией для закупки дешевого газа.

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