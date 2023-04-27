У Празі засудили організатора антиурядових мітингів, який заявляв про обмін ядерними ударами між Чехією та росією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Cуд постановив чотири місяці умовного покарання для лідера громадського руху "Чехія на першому місці" Ладіслава Врабеля з відстрочкою на півтора року за поширення панікерських новин про ядерну війну, повідомили České noviny, пише УНН.
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"Пан підсудний постає перед судом не тому, що він хотів спровокувати дискусію, а тому, що він поширював страх перед війною, яку вже розв’язала росія", – сказала прокурор Катаріна Кандова.
Деталі
За словами прокурора, у листопаді минулого року на відео, яке побачили тисячі людей на YouTube і Facebook, Врабель заявив, що чеський уряд хоче атакувати російську федерацію ядерними боєголовками, наразивши себе на удар у відповідь аналогічним озброєнням.
"Демократія також має певні конституційні обмеження", – заявив суддя Лукаш Сврчек. За його словами, заяви про ядерні удари перевищили ці межі. Суд дійшов висновку, що чоловік мав усвідомлювати страхи, які він міг викликати своїми висловлюваннями.
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У суді Врабель заявив, що почувається абсолютно невинним. Він вважає переслідування політичним, спробою змусити опозицію замовкнути.
Минулого року рух "Чехія на першому місці" провів три масові мітинги на Вацлавській площі Праги та один – перед будівлею Чеського телебачення. На одну з акцій дві жінки прийшли у футболках із портретом путіна і відкрито заявили, що підтримують його політику. Рух виступає за відставку чеського уряду, скасування військової допомоги Україні та налагодження відносин із росією для закупівлі дешевого газу.
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