В поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир угрожал пассажирам ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С поезда "Ровно - Киев - Николаев" сняли пьяного дебошира, который угрожал пассажирам ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области, передает УНН.
"После полуночи во время патрулирования поезда № 122 сообщением "Ровно - Киев - Николаев" к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках", - говорится в сообщении.
По словам младшего инспектора наряда реагирования полиции охраны Агамира Бадаляна, дебошир угрожал присутствующим.
"В ходе опроса мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал полицейский.
Отмечается, что об инциденте в поезде сообщили на спецлинию "102". "В 1:45 38-летнего пассажира-хулигана на станции "им. Т. Шевченко" передано следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции ГУНП в Черкасской области", - сообщили в полиции.
Напомним, на трех пассажиров поезда "Харьков - Ужгород", которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешали другим пассажирам и угрожали проводнику, составили административные протоколы.