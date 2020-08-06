В поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир угрожал пассажирам ножом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86812 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102519 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127674 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107841 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128005 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир угрожал пассажирам ножом

В поезде "Ровно - Николаев" пьяный дебошир угрожал пассажирам ножом

Киев  •  УНН

 • 15936 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. С поезда "Ровно - Киев - Николаев" сняли пьяного дебошира, который угрожал пассажирам ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области, передает УНН.

"После полуночи во время патрулирования поезда № 122 сообщением "Ровно - Киев - Николаев" к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках", - говорится в сообщении.

По словам младшего инспектора наряда реагирования полиции охраны Агамира Бадаляна, дебошир угрожал присутствующим.

"В ходе опроса мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал полицейский.

Отмечается, что об инциденте в поезде сообщили на спецлинию "102". "В 1:45 38-летнего пассажира-хулигана на станции "им. Т. Шевченко" передано следственно-оперативной группе Смоленского отдела полиции ГУНП в Черкасской области", - сообщили в полиции.

Напомним, на трех пассажиров поезда "Харьков - Ужгород", которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешали другим пассажирам и угрожали проводнику, составили административные протоколы.

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