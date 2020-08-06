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У поїзді "Рівне – Миколаїв" п’яний дебошир погрожував пасажирам ножем

У поїзді "Рівне – Миколаїв" п’яний дебошир погрожував пасажирам ножем

Київ • УНН

 • 15938 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. З поїзду "Рівне – Київ – Миколаїв" зняли п’яного дебошира, який погрожував пасажирам ножем. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області, передає УНН.

"Після опівночі під час патрулювання потягу № 122 сполученням "Рівне – Київ – Миколаїв" до наряду поліції охорони звернувся провідник та повідомив, що в тамбурі вагону хтось розбив скло. Правоохоронці одразу звернули увагу на чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та порізами на руках", – йдеться в повідомленні.

За словами молодшого інспектора наряду реагування поліції охорони Агаміра Бадаляна, дебошир погрожував присутнім.

"Під час опитування чоловік почав поводити себе агресивно, висловлював образи до присутніх, а потім дістав ніж й почав їм погрожувати", – розповів поліцейський.

Зазначається, що про інцидент у поїзді повідомили на спецлінію "102". "О 01:45 38-річного пасажира-хулігана на станції "ім. Т. Шевченка" передано слідчо-оперативній групі Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, на трьох пасажирів потягу "Харків-Ужгород", які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заважали іншим пасажирам та погрожували провіднику, склали адміністративні протоколи.

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