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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 19668 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50154 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76718 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77473 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62565 просмотра

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11 марта, 11:14 • 99801 просмотра

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В поезде пограничники обнаружили у россиянки 3,4 млн рублей

В поезде пограничники обнаружили у россиянки 3,4 млн рублей

Киев  •  УНН

 • 12654 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы в железнодорожном пункте контроля "Харьков-пассажирский" обнаружили у гражданки России большую сумму средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что во время проверки документов гражданки Российской Федерации 1956 года пограничники обратили внимание на ее нервозное поведение. Переставляя свои чемоданы с места на место, она пыталась ускорить прохождение контроля. Женщина собиралась ехать поездом "Харьков - Москва".

"Пограничники инициировали проведение совместного с сотрудниками ГФС досмотра вещей и багажа пассажирки. Как результат, в одном из чемоданов и в личных вещах гражданки, правоохранители обнаружили средства в размере 3,4 млн рублей РФ, которые женщина пыталась незаконно переместить через границу", - говорится в сообщении.

Сейчас средства изъяты в установленном порядке. Дальнейшие проверочные мероприятия продолжаются.

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