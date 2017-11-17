В поезде пограничники обнаружили у россиянки 3,4 млн рублей

Сообщается, что во время проверки документов гражданки Российской Федерации 1956 года пограничники обратили внимание на ее нервозное поведение. Переставляя свои чемоданы с места на место, она пыталась ускорить прохождение контроля. Женщина собиралась ехать поездом "Харьков - Москва".

"Пограничники инициировали проведение совместного с сотрудниками ГФС досмотра вещей и багажа пассажирки. Как результат, в одном из чемоданов и в личных вещах гражданки, правоохранители обнаружили средства в размере 3,4 млн рублей РФ, которые женщина пыталась незаконно переместить через границу", - говорится в сообщении.

Сейчас средства изъяты в установленном порядке. Дальнейшие проверочные мероприятия продолжаются.

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