В поезде пограничники обнаружили у россиянки 3,4 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы в железнодорожном пункте контроля "Харьков-пассажирский" обнаружили у гражданки России большую сумму средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что во время проверки документов гражданки Российской Федерации 1956 года пограничники обратили внимание на ее нервозное поведение. Переставляя свои чемоданы с места на место, она пыталась ускорить прохождение контроля. Женщина собиралась ехать поездом "Харьков - Москва".
"Пограничники инициировали проведение совместного с сотрудниками ГФС досмотра вещей и багажа пассажирки. Как результат, в одном из чемоданов и в личных вещах гражданки, правоохранители обнаружили средства в размере 3,4 млн рублей РФ, которые женщина пыталась незаконно переместить через границу", - говорится в сообщении.
Сейчас средства изъяты в установленном порядке. Дальнейшие проверочные мероприятия продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка пыталась провезти из Москвы 14 шуб