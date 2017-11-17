У поїзді прикордонники виявили у росіянки 3,4 млн рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Учора прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками фіскальної служби в залізничному пункті контролю "Харків-пасажирський" виявили у громадянки Росії велику суму коштів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Повідомляється, що під час перевірки документів громадянки Російської Федерації 1956 року народження прикордонники звернули увагу на її знервовану поведінку. Переставляючи свої валізи з місця на місце, вона намагалася прискорити проходження контролю. Жінка збиралася їхати поїздом "Харків – Москва".
"Прикордонники ініціювали проведення спільного зі співробітниками ДФС огляду речей та багажу пасажирки. Як результат, у одній із валіз та в особистих речах громадянки, правоохоронці виявили кошти в розмірі 3,4 млн рублів РФ, які жінка намагалася незаконно перемістити через кордон", - йдеться в повідомленні.
Наразі кошти вилучено встановленим порядком. Подальші перевірочні заходи тривають.
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