В Воздушных силах сообщили о движении нескольких групп вражеских ударных БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Несколько групп вражеских ударных БпЛА зафиксировали на территории Украины, есть угроза для ряда областей, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Детали
По данным Воздушных сил, движение БпЛА типа "Shahed" в Полтавской области зафиксировали в западном направлении.
"Угроза для Черкасской области!" - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано движение ударных БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области.
Добавим
Ранее сообщалось о взрывах в Херсонской, Харьковской и Одесской областях.