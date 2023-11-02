У Повітряних силах повідомили про рух кількох груп ворожих ударних БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кілька груп ворожих ударних БпЛА зафіксували на території України, є загроза для низки областей, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
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За даними Повітряних сил, рух БпЛА типу "Shahed" в Полтавській області зафіксували у західному напрямку.
"Загроза для Черкаської області!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, зафіксовано рух ударних БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
Додамо
Раніше повідомлялось про вибухи в Херсонській, Харківській та Одеській областях.