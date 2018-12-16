В Португалии разбился медицинский вертолет

“Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30 (03:30 по Киеву). Воздушное средство нашли в Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу), четыре человека погибли, — говорится в заявлении. — Национальный институт выражает свои искренние соболезнования семья погибших”.

Крушение вертолета произошло при очень неблагоприятных погодных условиях, отметили в институте. Точные причины катастрофы пока не известны.

Как сообщалось ранее, в субботу вертолет доставил 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, а также врач и медсестра.

Как сообщал УНН, в Эквадоре более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.