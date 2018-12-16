В Португалии разбился медицинский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Экстренные службы Португалии обнаружили обломки пропавшего накануне медицинского вертолета Agusta A109S и тела четырех человек, находившихся на борту в момент аварии. Об этом в воскресенье сообщил Национальный институт неотложной помощи Португалии на странице в Twitter, передает УНН со ссылкой также на местное издание Correio de Manha.
“Пропавший вертолет был обнаружен примерно в 01:30 (03:30 по Киеву). Воздушное средство нашли в Серра де Пиаш (муниципалитет Валонгу), четыре человека погибли, — говорится в заявлении. — Национальный институт выражает свои искренние соболезнования семья погибших”.
Крушение вертолета произошло при очень неблагоприятных погодных условиях, отметили в институте. Точные причины катастрофы пока не известны.
Как сообщалось ранее, в субботу вертолет доставил 76-летнюю женщину с приступом сердечного заболевания в одну из больниц Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, а также врач и медсестра.
Как сообщал УНН, в Эквадоре более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.