У Португалії розбився медичний вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Екстрені служби Португалії виявили уламки зниклого напередодні медичного вертольота Agusta A109S і тіла чотирьох осіб, які перебували на борту в момент аварії. Про це в неділю повідомив Національний інститут невідкладної допомоги Португалії на сторінці в Twitter, передає УНН з посиланням також на місцеве видання Correio de Manha.
“Зниклий вертоліт був виявлений приблизно о 01:30 (03:30 за Києвом). Повітряний засіб знайшли в Серра де Піаш (муніципалітет Валонгу), чотири людини загинули, — йдеться в заяві. — Національний інститут висловлює свої щирі співчуття сім’я загиблих”.
Аварія вертольота сталася при дуже несприятливих погодних умовах, відзначили в інституті. Точні причини катастрофи поки не відомі.
Як повідомлялося раніше, в суботу вертоліт доставив 76-річну жінку з нападом серцевого захворювання в одну з лікарень Порту і зник на зворотному шляху, коли повертався на базу в окрузі Браганса. На борту знаходилися два пілоти, а також лікар і медсестра.
Як повідомляв УНН, в Еквадорі більше 30 людей постраждали в результаті ДТП з автобусом.