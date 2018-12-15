В Еквадорі більше 30 людей постраждали в результаті ДТП з автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щонайменше п’ятеро людей загинули і понад 30 постраждали в результаті ДТП за участю автобуса в Еквадорі. Про це повідомила місцева газета El Comercio, передає УНН.
За її даними, інцидент стався в п’ятницю вранці в південно-східній частині Кіто. Автобус врізався в декілька автомобілів, що стояли, а потім перекинувся. В результаті ДТП п’ятеро людей загинули на місці, 38 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.
Влада почала розслідування причин події. За попередніми даними, в автобуса могли відмовити гальма.
Як повідомляв УНН, дев’ять людей загинули, 47 поранені у результаті аварії, коли швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья в четвер, 13 грудня, врізався в надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз у районі Єнімахалле турецької столиці.