В Португалии прошла всеобщая забастовка

Профсоюзы заявляют, что зарплаты примерно 600 тысяч госслужащих не увеличивались с 2009 года. Чтобы предотвратить дефолт в 2011 году Лиссабон был вынужден принять ряд мер жесткой экономии в обмен на финансовую помощь стран еврозоны.



"Мы зарабатываем меньше, чем в 2010 году. Наше время разворовывают - мы этого терпеть больше не можем", - говорит участница акции.



Напомним, забастовка пилотов в Тайване повлияла на 25 тыс. пассажиров