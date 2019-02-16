В Португалии прошла всеобщая забастовка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Всеобщая забастовка в Португалии. Школы закрыты. Коммунальщики не вывозят мусор. На работу не вышла значительная часть медперсонала больниц. Сотни операций отменены. Профсоюзы требуют от правительства увеличить зарплаты работников госструктур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Профсоюзы заявляют, что зарплаты примерно 600 тысяч госслужащих не увеличивались с 2009 года. Чтобы предотвратить дефолт в 2011 году Лиссабон был вынужден принять ряд мер жесткой экономии в обмен на финансовую помощь стран еврозоны.
"Мы зарабатываем меньше, чем в 2010 году. Наше время разворовывают - мы этого терпеть больше не можем", - говорит участница акции.
Напомним, забастовка пилотов в Тайване повлияла на 25 тыс. пассажиров