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Забастовка пилотов в Тайване повлияла на 25 тыс. пассажиров

Забастовка пилотов в Тайване повлияла на 25 тыс. пассажиров

Киев  •  УНН

 • 14063 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вечером 14 февраля пилоты авиакомпании China Airlines, базирующейся на Тайване, завершили семидневную забастовку. Массовый протест затронул около 200 рейсов и 25 тыс. пассажиров. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Синьхуа.

Забастовка завершилась после того, как профсоюз достиг соглашения с авиакомпанией в результате переговоров по таким вопросам, как усталость пилотов, безопасность полетов и бонусы.

Кроме того, стороны достигли консенсуса по увеличению прозрачности системы обучения и продвижения по службе вторых пилотов, а также замене менеджера авиакомпании, отвечающего за трудовые отношения.

Отмечается, что авиакомпания обещала не мстить участникам забастовки в будущем, в то время как профсоюз обязался не проводить подобные кампании в течение трех лет.

Как сообщал УНН, в Бельгии состоялась общенациональная забастовка пилотов.

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