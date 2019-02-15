Забастовка пилотов в Тайване повлияла на 25 тыс. пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вечером 14 февраля пилоты авиакомпании China Airlines, базирующейся на Тайване, завершили семидневную забастовку. Массовый протест затронул около 200 рейсов и 25 тыс. пассажиров. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Синьхуа.
Забастовка завершилась после того, как профсоюз достиг соглашения с авиакомпанией в результате переговоров по таким вопросам, как усталость пилотов, безопасность полетов и бонусы.
Кроме того, стороны достигли консенсуса по увеличению прозрачности системы обучения и продвижения по службе вторых пилотов, а также замене менеджера авиакомпании, отвечающего за трудовые отношения.
Отмечается, что авиакомпания обещала не мстить участникам забастовки в будущем, в то время как профсоюз обязался не проводить подобные кампании в течение трех лет.
Как сообщал УНН, в Бельгии состоялась общенациональная забастовка пилотов.